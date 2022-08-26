Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, к617А Карта всех событий

Мужчину, который устроил стрельбу в зеленоградском кафе, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, суд заключил под стражу 38-летнего подозреваемого до 27 октября.

Мужчина обвиняется по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более человек».

Преступление, о котором идет речь, произошло ночью в кафе «Плов Центр» в Зеленограде, в микрорайоне 6, корпус 617а. В половине первого мужчина поссорился с посетителями заведения. В результате словесной перепалки злоумышленник застрелил своего оппонента и ранил еще двоих.

Для того чтобы задержать стрелка, полиции потребовалось всего три часа. В доме у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и патроны. Подробнее о произошедшем читайте в материале «ВМ».