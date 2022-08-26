Что известно о перестрелке в кафе в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, к617А Карта всех событий

В Зеленограде конфликт четырех посетителей заведения закончился убийством и тяжелыми ранениями. Подозреваемого задержали спустя три часа. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина не знал тех, в кого стрелял. Что известно о перестрелке на данный момент, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Стрелял в упор

Все произошло в ночь на 26 августа в кафе «Плов Центр», которое расположено в микрорайоне 6, корпус 617а. Сообщение о том, что в заведении произошла стрельба, поступило в полицию в 0:40.

Правоохранители установили, что в районе 23:00 в четверг, 25 августа, в заведение общественного питания зашел мужчина среднего роста со светлыми волосами и направился к барной стойке. Через некоторое время, примерно в половине первого, у посетителя возник конфликт с компанией, которая сидела за столиком неподалеку. Осмотревшись по сторонам и перебросившись парой фраз, злоумышленник достал пистолет и открыл стрельбу.

После того как мужчина убил одного посетителя, он попытался схватить сидящую рядом женщину за волосы. В этот момент на него накинулись посетители кафе. Испугавшись напора, нападавший скрылся.

Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.

Три часа на задержание

В результате нападения погиб уроженец Киргизии по имени Х. Халдаров. Еще двое мужчин пострадали и были срочно госпитализированы, сообщает РЕН ТВ.

Вскоре правоохранители установили личность стрелка и его местонахождение. Мужчина 1984 года рождения уже доставлен в органы следствия для дальнейших разбирательств.

Во время следственных мероприятий сотрудники главка московского СК обнаружили в квартире убийцы два пистолета и боевые патроны к ним.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба столичного Следственного комитета

Позже старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова заявила, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более человек».

В свою очередь руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что контроль над расследованием и принятием процессуальных решений взял на себя прокурор Зеленоградского административного округа Роман Шумило.