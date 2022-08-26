Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Что известно о перестрелке в кафе в Зеленограде

Степан Жирнов
Происшествия
Что известно о перестрелке в кафе в Зеленограде
Фото: Telegram / ЧП НТВ
Россия, Москва, Зеленоград, к617А Карта всех событий

В Зеленограде конфликт четырех посетителей заведения закончился убийством и тяжелыми ранениями. Подозреваемого задержали спустя три часа. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина не знал тех, в кого стрелял. Что известно о перестрелке на данный момент, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Стрелял в упор

Все произошло в ночь на 26 августа в кафе «Плов Центр», которое расположено в микрорайоне 6, корпус 617а. Сообщение о том, что в заведении произошла стрельба, поступило в полицию в 0:40.

Правоохранители установили, что в районе 23:00 в четверг, 25 августа, в заведение общественного питания зашел мужчина среднего роста со светлыми волосами и направился к барной стойке. Через некоторое время, примерно в половине первого, у посетителя возник конфликт с компанией, которая сидела за столиком неподалеку. Осмотревшись по сторонам и перебросившись парой фраз, злоумышленник достал пистолет и открыл стрельбу.

После того как мужчина убил одного посетителя, он попытался схватить сидящую рядом женщину за волосы. В этот момент на него накинулись посетители кафе. Испугавшись напора, нападавший скрылся.

Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.

Три часа на задержание

В результате нападения погиб уроженец Киргизии по имени Х. Халдаров. Еще двое мужчин пострадали и были срочно госпитализированы, сообщает РЕН ТВ.

Вскоре правоохранители установили личность стрелка и его местонахождение. Мужчина 1984 года рождения уже доставлен в органы следствия для дальнейших разбирательств.

Во время следственных мероприятий сотрудники главка московского СК обнаружили в квартире убийцы два пистолета и боевые патроны к ним.

Видео: Пресс-служба столичного Следственного комитета

Позже старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова заявила, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более человек».

В свою очередь руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что контроль над расследованием и принятием процессуальных решений взял на себя прокурор Зеленоградского административного округа Роман Шумило.

Оружие Кафе Следственный комитет Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте