Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили после гибели человека во время стрельбы в кафе в Зеленограде

Георгий Соланович
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели человека во время стрельбы в кафе в Зеленограде
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти одного человека и ранению еще двух в результате стрельбы в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 августа.

— Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили после гибели человека во время стрельбы в кафе в Зеленограде Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Стрельба в одном из кафе Зеленограда произошла в ночь на 26 августа. В ходе конфликта посетителей мужчина выстрелил в оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, а еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями. Правоохранителям уже удалось установить личность стрелка и его местонахождение.

Зеленоград Смерть Прокуратура Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте