Уголовное дело возбудили после гибели человека во время стрельбы в кафе в Зеленограде

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти одного человека и ранению еще двух в результате стрельбы в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 августа.

— Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Стрельба в одном из кафе Зеленограда произошла в ночь на 26 августа. В ходе конфликта посетителей мужчина выстрелил в оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, а еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями. Правоохранителям уже удалось установить личность стрелка и его местонахождение.