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Голый мужчина избил незнакомку в Германии мертвой чайкой

Лейла Алиева
В мире
Голый мужчина избил незнакомку в Германии мертвой чайкой
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Житель Гамбурга напал на незнакомую женщину и избил ее мертвой чайкой. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел у озера Ейендорфер. К компании прогуливавшихся подошел незнакомый мужчина и начал их оскорблять. Затем он ударил ногой собаку одной из женщин, а когда та начала звонить в полицию, снял с себя одежду, схватил с земли мертвую чайку и стал избивать ею незнакомку.

Спустя некоторое время на место прибыла полиция, но мужчина успел сбежать и попытался скрыться через озеро. Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать дебошира благодаря моторной лодке пожарной охраны и полицейскому вертолету.

Преступник был задержан двумя полицейскими, которым пришлось прыгать за ним в воду. После этого его доставили в полицейский участок. Во время обыска у мужчины нашли два ножа, передает Lenta.ru.

Похожий случай произошел 19 августа в Москве, когда полностью голый мужчина ударил женщину-фельдшера, которая приехала ему помочь. На опубликованных в Сети кадрах видно, как обнаженный мужчина выходит на дорогу, а затем возвращается на тротуар и бьет медработника по голове.

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