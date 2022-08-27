«Время для желаний»: эзотерик рассказал, какие сюрпризы готовит новолуние в Деве 27 августа

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Жителей планеты 27 августа ожидает новолуние в созвездии Девы. Точный временной период, когда молодой месяц вступит в фазу обновления, известен — 11:16 по московскому времени. Данное явление происходит каждый месяц и является для всех людей символом окончания одного жизненного цикла и началом нового. Почему многие маги называют именно августовское новолуние особенным и как оно влияет на судьбу, «Вечерняя Москва» узнала у таролога и экстрасенса Елены Осиповой.

По ее словам, новолуние 27 августа произойдет в относительно благоприятный космический период:

— С 27 августа по 10 сентября Луна будет расти до фазы полнолуния. Обратите на этот период особое внимание. Если у вас есть неотложные дела, можете распланировать их именно на это время — когда Луна растет. Это вопросы, связанные с работой, с куплей или продажей недвижимости и иными серьезными делами. Выбирайте в этом временном интервале благоприятные дни и включайтесь в деловую активность. Главное вовремя начать, а дальше можно будет спокойно продолжать вести свои уже ранее начатые дела в текущем режиме, потому что с 10 сентября до 2 октября в ретроградном движении будет проходить Меркурий.

А это означает, уточнила эзотерик, что любые начатые в этот период дела не будут иметь успеха, а даже наоборот — застопорятся.

Уникальность и мистика нового лунного цикла, по словам Осиповой, заключается в том, что будущее новолуние дарит шанс для реализации краткосрочных целей, к которым вы шли долгие годы:

— Если в период с 27 августа по 10 сентября вы сосредоточитесь на одной, но самой важной для вас задаче и не будете действовать в нескольких направлениях, есть шанс получить хороший результат.

Вместе с тем новолуние создает прекрасные и безопасные условия для того, чтобы внедрить в свою жизнь новые и полезные привычки: спорт, диета, отказ от курения и иных пагубных пристрастий.

Именно в фазе новолуния небесные тела будут занимать лучшее положение, которое подарит практически каждому жителю планеты возможность воплотить в реальность свои желания и заветные мечты. По этой причине будущее новолуние в Деве, добавила эзотерик, и прозвали мистическим.

Обновленный спутник Земли воздействует не только на духовное и ментальное состояние человека, но и на его здоровье. Какие заболевания обостряются в период новолуния, от каких привычек в этот период нужно избавляться и почему мужчины особенно остро переживают эту фазу Луны — в материале «Вечерней Москвы».