«Превратилась в пьянь подзаборную»: Данко резко высказался о Волочковой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певец Данко и раньше резко высказывался в адрес балерины Анастасии Волочковой, но теперь он совсем перестал стесняться в выражениях. Артист назвал звезду алкоголичкой, которая из-за спиртного растеряла всю былую красоту.

— Она — бездарная алкоголица, я как профессионал говорю! Она только бухает, сейчас ее кто-то видел на сцене? Настя была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную! — заявил Данко в YouTube-шоу «Поясни за».

К словам музыканта присоединился и продюсер Бари Алибасов, который отметил, что балерине пора «завязывать» с алкогольными напитками.

— Волочкова из водки не выходит, она в ней купается. Я тоже бухаю, но не так же, — сказал Алибасов.

В начале августа журналист Отар Кушанашвили рассказал об алкоголизме Анастасии Волочковой. По словам телеведущего, он уважает звезду и понимает как ей тяжело живется.

До этого сама балерина ответила на обвинения в алкоголизме. По ее словам, если не пить просекко с клубникой и не курить хороший кальян, то это будет прямым путем в психиатрическую больницу. При этом звезда подчеркнула, что алкоголь и балет нельзя совмещать, а она ежедневно проводит время на репетициях по несколько часов, следовательно, если бы артистка страдала алкоголизмом, то не смогла бы заниматься.