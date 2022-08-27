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«Клинические идиоты»: Пушков резко высказался о ядерной политике США

Александр Афонин
В мире
«Клинические идиоты»: Пушков резко высказался о ядерной политике США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Политические лидеры США являются «идиотами», решения которых могут привести к ядерной войне. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 27 августа.

Политик обратил внимание на видеозапись стрима одного из американских блогеров. Он играл в симулятор ядерной войны и хотел «уничтожить» Россию. Однако стример не смог найти ее на карте и в результате «атаковал» США.

— Клинические идиоты в США играют в ядерную войну — симулируют ядерное уничтожение России. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, Киссинджер, пытается их отговорить, — сказал сенатор.

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что разница между первыми и вторыми не велика. По его словам, жители Соединенных Штатов воспринимают ядерную войну, как компьютерную игру, и не осознают реальных последствий.

Накануне заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия воспользуется ядерным оружием в случае прямой угрозы существованию государства, которой пока нет. По его словам, в стране существует открытая военная доктрина о возможности применениям тактического ядерного оружия при появлении угрозы.

Алексей Пушков США Ядерное оружие
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