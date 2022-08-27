Народный календарь. Что запрещено делать 28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы — одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник, который отмечается 28 августа.
Полное церковное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.
В Древней Руси 28 августа запрещалось:
— Ходить босиком и втыкать в почву острые предметы.
— Надевать новую или неудобную обувь: весь год будет ощущаться дискомфорт;.
— Ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении.
— Унывать и тосковать.
— Заниматься физическим трудом.
Приметы погоды:
Если молодое бабье лето теплое, то на старое жди ненастье.
Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.
Если много паутины, зима будет морозной и ясной.
После захода солнца около земли появляется туман, который к рассвету рассеивается — к дождю.
Полевые цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»: