Народный календарь. Что запрещено делать 28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы

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Успение Пресвятой Богородицы — одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник, который отмечается 28 августа.

Полное церковное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.

В Древней Руси 28 августа запрещалось:

— Ходить босиком и втыкать в почву острые предметы.

— Надевать новую или неудобную обувь: весь год будет ощущаться дискомфорт;.

— Ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении.

— Унывать и тосковать.

— Заниматься физическим трудом.

Приметы погоды:

Если молодое бабье лето теплое, то на старое жди ненастье.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Если много паутины, зима будет морозной и ясной.

После захода солнца около земли появляется туман, который к рассвету рассеивается — к дождю.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»: