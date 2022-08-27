Уголовное дело возбудили после избиения мужчины тремя девочками в Тюменской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины со стороны трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Тюменской области в субботу, 27 августа.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних девочек-подростков 2005, 2006 и 2007 годов рождения, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент случился 20 августа в селе Вагай Омутинского района Тюменской области. Между подростками и мужчиной начался конфликт, в ходе которого они начали его избивать. Из-за полученных травм пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему провели операцию. На данный момент мужчине оказывают необходимую помощь.

По данному факту возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Следователи проведут осмотр места происшествия и назначат необходимые экспертизы, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что инцидент между школьницами и мужчиной в Тюменской области произошел в результате конфликта на железнодорожном вокзале. Уточняется, что в здании неизвестный мужчина выхватил телефон у одной из девочек. В результате подростки начали избивать его и снимать происходящее на телефон.