Столичные врачи вылечили от коронавируса 7496 пациентов за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 7469 человек. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в городе выявили 6915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались, а 398 были госпитализированы в медицинские учреждения, уточнили на портале.

Всего в российских регионах за сутки выявили 47 093 новых случаев COVID-19.

До этого сообщалось, что первый случай одновременного заражения COVID-19, ВИЧ и оспой обезьян зафиксировали у гражданина Италии. Уточняется, что 36-летний мужчина почувствовал себя плохо после возвращения из Испании, где провел девять дней.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что одновременное заражение ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19 крайне маловероятно. По его словам, стоит проверить достоверность информации о случае одновременного заражения в Италии.

Осень считается порой сезонных заболеваний. Именно в это время нужно задуматься о ревакцинации. О том, где в Москве можно сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции, — в материале «Вечерней Москвы».