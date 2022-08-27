Председатель АРКС объяснил, почему не имеет смысла делать 1 сентября выходным днем

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На законодательном уровне 1 сентября можно сделать выходным для родителей первоклассников, в других случаях он не будет иметь особого смысла. Такое мнение выразила в беседе с «Вечерней Москвой» выразила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

— Дети в старших классах сами ходят в школу, там не нужно присутствие родителей. С утра можно, конечно, прийти на торжественную линейку, тем более, там происходит поднятие флага, гимн — торжественность этого дня вернулась, — сказала она.

Собеседник «ВМ» отметила, что дополнительный выходной понадобится родителям первоклассников или учащихся начальной школы. По ее словам, дети приходят в школу на короткое время, а сами домой они не всегда смогут дойти. Кроме того, не все родители могут договориться об отгуле со своим работодателем.

Аналогичное мнение в разговоре с «ВМ» высказал член Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслан Хасавов. По его словам, торжественная церемония 1 сентября длится недолго, после нее начинается образовательный процесс.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что в Министерство труда и социальной защиты России поступило предложение сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Он отметил, что этот день зачастую проходит тяжело для многих граждан.