Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Председатель АРКС объяснил, почему не имеет смысла делать 1 сентября выходным днем

Игорь Синельников
Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Председатель АРКС объяснил, почему не имеет смысла делать 1 сентября выходным днем
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На законодательном уровне 1 сентября можно сделать выходным для родителей первоклассников, в других случаях он не будет иметь особого смысла. Такое мнение выразила в беседе с «Вечерней Москвой» выразила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

— Дети в старших классах сами ходят в школу, там не нужно присутствие родителей. С утра можно, конечно, прийти на торжественную линейку, тем более, там происходит поднятие флага, гимн — торжественность этого дня вернулась, — сказала она.

Собеседник «ВМ» отметила, что дополнительный выходной понадобится родителям первоклассников или учащихся начальной школы. По ее словам, дети приходят в школу на короткое время, а сами домой они не всегда смогут дойти. Кроме того, не все родители могут договориться об отгуле со своим работодателем.

Аналогичное мнение в разговоре с «ВМ» высказал член Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслан Хасавов. По его словам, торжественная церемония 1 сентября длится недолго, после нее начинается образовательный процесс.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что в Министерство труда и социальной защиты России поступило предложение сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Он отметил, что этот день зачастую проходит тяжело для многих граждан.

Россия выходной 1 сентября
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте