Почти 100 команд стали участниками фестиваля «Мосавтофест»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фестиваль «Мосавтофест» собрал почти 100 команд из 30 регионов России. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Подобные «Мосавтофест» мероприятия собирают представителей различных команд. Сегодня уже порядка 1000 представителей различных команд из 30 регионов, — сказал руководитель ведомства.

Он отметил связь спорта с внедрением инноваций в автопроме в мировой практике. Так, например, сначала автомобиль принимает участие в гонках, после чего его внедряют в реальное производство.

Принимающие в фестивале проекты являются «мини-стартапами», передает слова Фурсина агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что фестиваль инженерно-технического творчества «Мосавтофест-2022» впервые пройдет в городе 27 и 28 августа.

Гостей ждут заезды моделей на электродвигателях и водородном топливном элементе, мастер-классы, выставка новейших образцов автотехники. Отдельные мероприятия предусмотрены для профессиональных конструкторов и инженеров.