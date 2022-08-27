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МВД задержало участника конфликта со стрельбой в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
МВД задержало участника конфликта со стрельбой в Подмосковье
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Пушкино, улица Просвещения Карта всех событий

Полицейские задержали одного из участников конфликта со стрельбой во дворе дома на улице Просвещения в подмосковном Пушкине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в субботу, 27 августа.

— Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление и задержание других участников инцидента, — сказала правоохранитель.

Задержанный является мужчиной 1986 года рождения, уточнила она. Инцидент произошел 26 августа во дворе одного из домов, расположенных на улице Просвещения.

Местные жители пожаловались правоохранителям на драку и похожие на выстрелы звуки. Участники конфликта скрылись к прибытию полицейских, однако последним удалось установить используемое ими транспортное средство. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 августа сообщалось, что мужчину, который устроил стрельбу в зеленоградском кафе, арестовали. Суд заключил под стражу 38-летнего подозреваемого до 27 октября. Мужчина обвиняется по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более человек».

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