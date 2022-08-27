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Знаки пешеходного перехода установили около входа в сад имени Баумана

Анастасия Колоскова
Город
Знаки пешеходного перехода установили около входа в сад имени Баумана
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Специалисты установили стандартные дорожные знаки пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана в Басманном районе. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

До этого в Сети опубликовали фотографию небольшого по размеру знака пешеходного перехода, который появился рядом с садом Баумана. Кадр вызвал разные эмоции среди жителей столицы.

Так, кто-то назвал знак «детским вариантом» для изучения правил дорожного движения. Другие пошутили, что его поставили «на вырост».

Вскоре в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что необычный знак пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана является выходкой хулиганов.

Москвичам напомнили, что в Басманном районе ведутся работы по комплексному благоустройству, в рамках которых будут расширены тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части.

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