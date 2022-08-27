Знаки пешеходного перехода установили около входа в сад имени Баумана
Специалисты установили стандартные дорожные знаки пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана в Басманном районе. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе, — сообщается в Telegram-канале ведомства.
До этого в Сети опубликовали фотографию небольшого по размеру знака пешеходного перехода, который появился рядом с садом Баумана. Кадр вызвал разные эмоции среди жителей столицы.
Так, кто-то назвал знак «детским вариантом» для изучения правил дорожного движения. Другие пошутили, что его поставили «на вырост».
Вскоре в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что необычный знак пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана является выходкой хулиганов.
Москвичам напомнили, что в Басманном районе ведутся работы по комплексному благоустройству, в рамках которых будут расширены тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части.