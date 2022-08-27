Синоптик Тишковец предупредил о надвигающейся на Москву волне смога

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москву накрывает очередная волна смога с повышенной концентрацией опасных веществ. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Москву и окрестности снова накрывает смог с повышенной концентрацией углекислого газа и канцерогенов! Берегите свое здоровье, — написал Тишковец в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре сообщили, что исследования проб воздуха Москвы с 26 августа по 27 августа показали, что концентрация загрязняющих веществ в целом не превысила допустимых значений.

В общей сложности специалисты за период с 18 по 27 августа провели 309 выездов, отобрали 2834 пробы и провели 2834 исследования атмосферного воздуха.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что запах гари, который ощущается в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья.

27 августа вице-премьер — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали.