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Синоптик Тишковец предупредил о надвигающейся на Москву волне смога

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец предупредил о надвигающейся на Москву волне смога
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москву накрывает очередная волна смога с повышенной концентрацией опасных веществ. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Москву и окрестности снова накрывает смог с повышенной концентрацией углекислого газа и канцерогенов! Берегите свое здоровье, — написал Тишковец в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре сообщили, что исследования проб воздуха Москвы с 26 августа по 27 августа показали, что концентрация загрязняющих веществ в целом не превысила допустимых значений.

В общей сложности специалисты за период с 18 по 27 августа провели 309 выездов, отобрали 2834 пробы и провели 2834 исследования атмосферного воздуха.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что запах гари, который ощущается в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья.

27 августа вице-премьер — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали.

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