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Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Российская делегация распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела в четверг, 25 августа, украинскими военными Запорожской АЭС. Об этом сообщило в субботу, 27 августа, постпредство России при организации.

— Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа, — сказано в соцсети Twitter постпредства.

Отмечается, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские военные в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате удара четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов.

Ряд экспертов в беседе с «Вечерней Москвой» отметили, что Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать критическую ситуацию и обвинить в этом Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации.

Украина Спецоперации ООН Россия АЭС
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