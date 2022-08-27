Около 100 туристов из стран Европы отравились в черногорском отеле

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В гостинице в черногорской Будве отравились 96 туристов из Европы. Об этом сообщил в субботу, 27 августа, телеканал RTCG.

Отмечается, что все туристы рассказали о схожих симптомах отравления после употребления пищи в отеле, в котором проживали. Из 96 человек несколько десятков людей попали в больницу.

— Вечером, 26 августа, около 22:00 (23:00 по московскому времени) в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой, — сказано в статье.

Врачи провели комплексную диагностику госпитализированных туристов, которые прибыли в Черногорию из Хорватии, Италии и Польши.

Телеканал подчеркнул, что многие из них проживали в отеле совсем недолго и в течение дня массово обращались за медпомощью в больницы в городах Котор, Бар и Цетине.

15 августа сообщалось, что количество заболевших детей в лагере под Нижним Новгородом выросло до 30. Предположительной причиной заболевания могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой могли способствовать выявленные в лагере нарушения санитарных норм.