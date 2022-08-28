Грузовик и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы
Грузовой автомобиль и мотоцикл столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 27 августа.
ДТП случилось на Остаповском проезде в районе дома № 4.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные городские службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
— Движение затруднено. Рекомендуем использовать альтернативный маршрут, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
27 августа на Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Уточняется, что участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78-го километра Московской кольцевой автодороги. Движение на участке было затруднено и осуществлялось по трем полосам из пяти.