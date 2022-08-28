Washington Post: Соединенные Штаты увеличили поставки оружия Украине по морю

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Соединенные Штаты увеличили поставки оружия и боеприпасов на Украину морским путем. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило издание Washington Post

— Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине, — сказано в статье.

Ранее для ускорения процесса вооружение доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США начали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелого вооружения, потому что таким образом проще передать боеприпасы, сообщило издание со ссылкой на представителя Пентагона.

Украина таким образом может накопить большой арсенал, отмечается в материале.

Конкретных путей в Пентагоне не стали раскрывать, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые были направлены Киеву.

23 августа сообщалось, что американские власти поставляют Украине больше вооружения, чем об этом официально заявляют. Об этом написали в американском издании Politico. Согласно статье, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона рассказал, что Соединенные Штаты в течение некоторого времени поставляли киевскому режиму противорадиолокационные ракеты HARM.