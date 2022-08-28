Москвичка подожгла машину сотрудника Минобороны

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Женщина облила бензином и подожгла автомобиль, принадлежащий сотруднику Минобороны в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 28 августа.

Уточняется, что инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Неизвестная подошла к машине, облила ее бензином и подожгла.

На данный момент ее задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, передает ТАСС.

Еще один автомобиль загорелся 15 августа на проспекте Вернадского в районе дома № 20.