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Москвичка подожгла машину сотрудника Минобороны

Лейла Алиева
Происшествия
Москвичка подожгла машину сотрудника Минобороны
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Женщина облила бензином и подожгла автомобиль, принадлежащий сотруднику Минобороны в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 28 августа.

Уточняется, что инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Неизвестная подошла к машине, облила ее бензином и подожгла.

На данный момент ее задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, передает ТАСС.

Еще один автомобиль загорелся 15 августа на проспекте Вернадского в районе дома № 20.

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