Синоптик Тишковец сообщил об увеличении количества смога в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Семь метеостанций зафиксировали рост смога утром в столичном регионе. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— География дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы — видимость пять километров — дым отмечают на метеостанции в центре столицы, — рассказал он.

По словам специалиста видимость в Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове составлять до четырех километров, в Коломне — 5,5 километра, в Домодедове — 4,6 километра.

При этом видимость ухудшилась на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке, в районах Новокосино и Перово. Однако днем с усилением ветра концентрация канцерогенов в воздухе будет сокращаться, передает РИА Новости.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь. В связи с этим в столичном регионе до вечера 29 августа продлен «оранжевый» уровень опасности.