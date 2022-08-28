Движение транпорта ограничат на юго-востоке Москвы с 1 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

В связи с проведением строительных работ на Авиамоторной улице ограничат движение транспорта. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение ограничат с 1 сентября до 30 декабря от дома 10, корпус 1, до дома 8, строение 1, передает Telegram-канал ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

Кроме того, в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.