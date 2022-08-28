Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение транпорта ограничат на юго-востоке Москвы с 1 сентября

Лейла Алиева
Город
Движение транпорта ограничат на юго-востоке Москвы с 1 сентября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

В связи с проведением строительных работ на Авиамоторной улице ограничат движение транспорта. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение ограничат с 1 сентября до 30 декабря от дома 10, корпус 1, до дома 8, строение 1, передает Telegram-канал ведомства.

Движение транпорта ограничат на юго-востоке Москвы с 1 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

Кроме того, в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.

Транспорт Район Лефортово Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте