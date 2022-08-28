Бесплатную воду начали раздавать еще на девяти станциях метро Москвы

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Расширен список станций метро, где пассажиры могут бесплатно получить воду из-за жары. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 15:30 это можно сделать на станциях «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Аэропорт», «Баррикадная», «Беговая», «Улица 1905 года» и «Водный стадион», «Савеловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Академическая», а также «Дубровка» (МЦК), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Он объяснил, что это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркой и установился мощный антициклон. Наиболее жарким месяцем до этого был признан август 2010-го, уточнил он.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя в Москве станет переходным этапом между летом и «дремучей осенью».