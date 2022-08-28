Медведев спрогнозировал рост цен на газ в ЕС до 5 тысяч евро

Фото: er.ru

Цены на газ в ЕС к концу 2022 года могут подняться до 5 тысяч евро за 1 тысячу кубометров. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в воскресенье, 28 августа.

— Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до 3,5 тысячи евро за 1 тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 тысяч евро до конца 2022 года, — сказал политик.

Публикацию в Telegram-канале Медведев закончил фразой «with warm regards», что переводится как «с теплыми пожеланиями».

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил «Вечерней Москве», что ЕС вернется к поставкам из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы.

Однако он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи: так, например, уже звучали предложения распилить «Северный поток — 2». При этом люди могут и образумиться, резюмировал Демидов.

До этого в СМИ появилась информация о готовности Канады вернуть турбины для «Северного потока». О том, к чему приведет возвращение газопровода к полноценной работе, — в материале «ВМ».

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сейчас «Северный поток» работает только на 20 процентов от своих возможностей. Это создает ограничения прежде всего для полноценного существования Запада, так как он испытывает дефицит сырья.