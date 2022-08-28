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Авиаэксперт Мельников: «Спрямленные» перелеты позволят отрасли экономить более 10 миллиардов рублей в год

Рафаэль Залян
Василий Плиткин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Авиаэксперт Мельников: «Спрямленные» перелеты позволят отрасли экономить более 10 миллиардов рублей в год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт по авиабезопасности Юрий Мельников заявил «Вечерней Москве», что «спрямление» маршрутов поспособствует экономии средств не только граждан, но и авиакомпаний.

— Жаркие споры о том, что некоторые маршруты пора сократить в силу разных обстоятельств, велись давно. Но никак не удавалось найти общий язык в этом вопросе, — сказал специалист.

Он уточнил, что идея стала «жизненно важной» из-за ситуации на юге России и множества отмененных рейсов. Именно поэтому, считает эксперт, было решено воплотить ее в жизнь.

При этом применение «спрямленных» вариантов полета позволит отрасли экономить более 10 миллиардов рублей в год, добавил собеседник «ВМ».

«Спрямление» маршрута — это возможность выполнять полет вне маршрута, объяснил он. Внедрение данной системы позволит не только сэкономить топливо и период нахождения судна в воздухе, но и сделает авиамаршрут более гибким.

Мельников также рассказал «ВМ», что, скорее всего, пока варианты «спрямленных» маршрутов в Сочи и Турцию утверждаются и согласовываются с Росавиацией и Минтрансом РФ, и вряд ли они будут применяться, пока ведомства не дадут «зеленый свет».

28 августа СМИ сообщили, что авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа.

Совещание по полетам для перевозчиков состоится 29 августа. Данная мера позволит сократить время в пути ориентировочно на 30–35 минут.

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