Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание о ситуации на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в воскресенье, 28 августа.

— Зеленский провел совещание в режиме «секретно» с представителями секторов обороны и безопасности. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, — говорится в сообщении.

Участниками встречи стали представители войск, разведки, Минобороны, МВД и СБУ. Присутствующие, помимо прочего, обсудили потребности армии и координацию с партнерами Украины, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что у Великобритании кончаются финансовые ресурсы, направленные для оказания военной помощи Украине. Таким образом, будущий премьер-министр, который придет 6 сентября на смену Борису Джонсону, окажется в непростой ситуации.

По мнению британского эксперта Мэри Дежевски, в скором времени Европа перестанет поддерживать Украину. Великобритания может оказаться одной из последних стран, которые перестанут спонсировать данный конфликт, несмотря на растущие цены на электроэнергию в стране и рост недовольства среди рядовых граждан.