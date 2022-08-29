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Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины

Егор Провоторов
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Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, уволил заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

—Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, — говорится в указе, который приводит ТАСС. О причинах увольнения в настоящий момент не сообщается.

Сообщается, что Сподар был назначен заместителем командующего Нацгвардией восемь лет назад — в мае 2014 года. Указ об этом был подписан исполнявший обязанности президента Украины Александра Турчинова.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил националистический батальон «Азов»* за его деятельность на территории страны и заявил, что в его стране нет радикализма.

По словам украинского лидера, он видит разницу между ВСУ и националистическими батальонами, однако в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились» с целью защиты Украины. Теперь, по словам Зеленского, «Азов» является частью Нацгвардии страны.

* — организация запрещена на территории России.

Национализм Украина приказ об увольнении
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