Зеленский заявил, что благодарен полку «Азов» и не видит радикализма на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полк «Азов» и заявил, что в его стране нет радикализма. Об этом он рассказал в интервью греческому телевидению ERT.

По слова украинского лидера, он видит разницу между ВСУ и националистическими батальонами, однако в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились» с целью защиты Украины. Теперь, по словам Зеленского, «Азов» является частью Нацгвардии страны.

— Если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять, — заключил президент, чьи слова приводит РИА Новости.

Недавно семейная пара с ребенком, которой удалось эвакуироваться по гуманитарному коридору с завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказала о своих встречах с радикалами из националистического полка «Азов». По словам главы семейства Михаила Савина, на предприятии они укрывались и следили за оборудованием. Он рассказал, как его коллеги пытались выбраться в Запорожье 8 марта, однако их колонна была обстреляна.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.