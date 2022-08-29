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Врач пояснила, с чем нельзя есть капусту

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач пояснила, с чем нельзя есть капусту
Фото: Unsplash

Употребление капусты и крестоцветных принесет организму пользу, если не забывать об одном простом правиле. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Она пояснила, что крестоцветные препятствуют захвату йода щитовидной железой и ускоряют выведение этого элемента.

— Что же делать? Во-первых, пользуйтесь йодированной солью. Во-вторых, по возможности не смешивайте продукты с йодом и крестоцветные в один прием, — пояснила она.

Врач добавила, что не стоит сочетать морепродукты, говяжью печень, яйца, молоко, морскую рыбу (палтус, треска, сельдь), фейхоа, грецкие орехи, шпинат, яблоки, хурму со всеми видами капусты, а также с такими овощами как редька, репа, рукола, шпинат, редис, передает Царьград.

До этого Зухра Павлова перечислила простые правила, которых рекомендуется придерживаться для красоты и молодости.

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