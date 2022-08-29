Стала известна возможная причина смерти участника КВН Сумарокова

Фото: vk / sumarokov_nikita

Причиной смерти ведущего и участника команды КВН «Северный квартал» Никиты Сумарокова могла стать остановка сердца. Об этом сообщил близкий друг комика в понедельник, 29 августа.

По словам друга, Сумароков за три часа до трагедии позвонил ему. Однако товарищ ведущего не смог снять трубку. Точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия. Мероприятие назначено на 29 августа, передает портал TagilCity.ru.

До этого сообщалось, что Никита Сумароков умер в возрасте 30 лет за месяц до своей свадьбы. По словам друга юмориста Дениса, трагедия произошла 26 августа. Врачи констатировали у Сумарокова остановку сердца.

24 августа в реке в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 29-летней участницы передачи «Дом-2» Анастасии Кочервей. Ее подруга Олеся Малибу не верит в несчастный случай и уверена, что коллеге по телестройке помогли уйти из жизни.

Модель вспоминала, что незадолго до смерти Кочервей купила в Санкт-Петербурге однокомнатную квартиру. Как рассказывала подруга, она сбежала из Москвы, где у нее возникли проблемы с мужчиной.