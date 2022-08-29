Около 8 тысяч человек прошли медосмотры в рамках акции «Проверь здоровье в парке» в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уже около восьми тысяч человек в Подмосковье прошли медосмотры в рамках акции «Проверь здоровье в парке». Об этом рассказали в региональном Минздраве.

За минувшие выходные осмотр прошли около 500 человек, акция проходила на территории 25 муниципалитетов. Во время осмотра жители могли проверить давление, сдать кровь на общий анализ, сделать ЭКГ. Также есть возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В случае необходимости пациентов направляют на прохождение дополнительных обследований в поликлиниках по месту жительства. Результаты обследований поступят в личный кабинет на областном сайте госуслуг, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Адреса и время работы бригад размещены на сайте Минздрава Московской области, передает РИАМО.

В рамках проекта «Здоровая Москва» этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около 6 000 москвичей.