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Врач пояснил, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте
Фото: depositphotos

Старший научный сотрудник НМИЦ им. Блохина, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Игорь Самойленко рассказал, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте.

По его словам, веснушки сами по себе не опасны, они практически никогда не перерождаются в злокачественные новообразования. Чаще всего они появляются в детском возрасте под воздействием солнечных лучей.

Если веснушки впервые проявились у человека во взрослом возрасте, то, во-первых, нужно убедиться, что это именно веснушки. Некоторые виды злокачественных опухолей для неопытного глаза, например злокачественное лентиго или даже меланома, ничем не отличаются от веснушек. И дерматоонкологи на приеме часто обнаруживают такие повреждения у пациентов, которые обратились по поводу других проблем.

Если веснушки появляются каждое лето, следует на регулярной основе посещать дерматолога или онколога, чтобы убедиться, что, помимо веснушек, у человека нет других следствий фотоповреждения, передает aif.ru.

Врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказывал, как уберечься от рака кожи. Данный вид онкологии — это один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей, обнаружить который на ранних стадиях крайне сложно.

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