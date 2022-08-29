Участники «Московского долголетия» установили мировой рекорд на танцевальном флешмобе

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Почти 800 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в танцевальном ретрофлешмобе «Самый массовый танец твист», что позволило установить новый рекорд. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Новый рекорд участников стал уже двадцатым в истории проекта и вторым в этом году. Наши рекордсмены являются примером того, что достигать высоких результатов в разных сферах, открывать таланты, получать образование можно и нужно в любом возрасте, — сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Отмечается, что рекорд был установлен в рамках первого Московского международного фестиваля пенсионеров, который состоялся 27 августа на ВДНХ. Достижение зафиксировали специалисты Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», передает официальный сайт мэра Москвы.

Планировалось, что к фестивалю присоединятся более 500 участников проекта. Кроме того, в рамках флешмоба «Московское долголетие» подготовило программу мероприятий.