Житель Подмосковья зарезал собственную мать

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая Карта всех событий

Житель подмосковных Химок зарезал собственную мать. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Тертичная Анна в понедельник, 29 августа.

По ее словам, вечером 27 августа мужчина поссорился с собственной матерью в квартире дома на улице 9 Мая. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в шею. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. После случившегося мужчина сам позвонил в полицию и обо всем рассказал.

Подозреваемого задержали, о уже во всем признался. На месте преступления провели обыск и обнаружили орудие убийства, а также прочие улики.

В ходе дальнейшего расследования специалисты проведут несколько экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую.

Следственный комитет в ближайшее время будет ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.

Другой случай насилия по отношению к родственникам произошел 3 августа. Бывший футболист казанского «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок на спорт.