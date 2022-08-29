Минобороны: Российские военные уничтожили лагеря нацформирований «Айдар» и «Азов»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России оружием наземного базирования уничтожили более 100 боевиков националистических формирований «Айдар» и «Азов»* в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 29 августа.

— Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов». Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также добавили, что ВС России уничтожили до 70 националистов и 14 единиц спецтехники в результате удара по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска. Кроме того, российская армия нанесла удар по позициям нацформирования «Кракен» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ потеряли 30 человек убитыми и 50 ранеными.

До этого сообщалось, что войска РФ ликвидировали почти 250 украинских солдат благодаря высокоточным ударам в Славянске. Также было уничтожено свыше ста человек, которые обучались в центре подготовки резерва армии Украины, а потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в Артемовске составили свыше 60 процентов личного состава.

Бойцы группы «Вагнер» в Донбассе также нанесли удар и поразили огневые точки противника под Артемовском.

* Запрещенная в России террористическая организация.