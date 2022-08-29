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Минобороны: ВКС России сбили сбили два украинских Су-25

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: ВКС России сбили сбили два украинских Су-25
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки сбили два украинских самолета Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 29 августа.

— ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что войска РФ ликвидировали почти 250 украинских солдат благодаря высокоточным ударам в Славянске. Также было уничтожено свыше ста человек, которые обучались в центре подготовки резерва армии Украины, а потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в Артемовске составили свыше 60 процентов личного состава.

27 августа стало известно, что ВКС России поразили в районе населенного пункта Малиновка, расположенного в ДНР, украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российские войска уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Григоровка.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие двух механизированных бригад ВСУ из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке в ДНР и Дибровном в Харьковской области.

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