Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер экс-сенатор от Ивановской области Владимир Гусев

Елена Самойлова
Общество
Умер экс-сенатор от Ивановской области Владимир Гусев
Фото: РИА Новости

Скончался бывший сенатор от Ивановской области Владимир Гусев. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил представитель региона в Совете Федерации Валерий Васильев .

— Соболезную родным и близким экс-сенатора от Ивановской области Владимира Гусева. Владимир Кузьмич прожил активную и очень интересную, насыщенную жизнь. Почетный гражданин Саратовской области, был первым зампредседателя Совета Министров РСФСР, — написал Васильев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 1986 году, будучи председателем госкомиссии, Гусев участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 1991 году он стал председателем Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям — министром СССР.

А после развала Советского Союза Гусев вошел в первый состав Госдумы в 1993 году. С 2001 года являлся членом Совфеда от Ивановской области, а с апреля 2010 по 2012 год — сенатором от правительства Саратовской области.

Политика Совет Федерации Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте