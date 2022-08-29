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Раздавать питьевую воду начали на 13 станциях метро из-за жары

Александр Афонин

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Раздавать питьевую воду начали на 13 станциях метро из-за жары
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В связи с продолжающейся жаркой погодой сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды на 13 станциях подземки. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 29 августа.

— Вторую неделю подряд мы раздаем питьевую воду из-за жары. Сегодня с 17:30 раздаем бутылки с водой на станциях метро, — говорится в сообщении.

Воду можно получить на станциях «Фили», «Выхино», «Беговая», «Аэропорт», «Технопарк», «Пионерская», «Кутузовская», «Студенческая», «Улица 1905 года», «Кузнецкий мост», «Филевский парк», «Багратионовская» и «Комсомольская» Кольцевой линии.

Кроме того, в вечерний час пик Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) раздает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в понедельник, 29 августа, Москва и Подмосковье окажутся под влиянием передней части циклона. Воздух в регионе прогреется до 28 градусов выше нуля.

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