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«Он прозападный»: соседи рассказали о втором подозреваемом в убийстве Дугиной

Лейла Алиева
Происшествия
«Он прозападный»: соседи рассказали о втором подозреваемом в убийстве Дугиной
Фото: t.me/dplatonova

Предполагаемый соучастник Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, Богдан Цыганенко жил в Донецке и имел там частный дом. Об этом рассказали его соседи в понедельник, 29 августа.

По их словам, обычно Цыганенко был активным и общительным, а также часто принимал у себя гостей, в основном женщин, с которыми он уезжал на рыбалку. Одна из соседок сообщила, что его мать активно поддерживала украинские власти, а с женой он давно развелся. В последний раз Цыганенко видели примерно два месяца назад.

— Он прозападный, больше склонен к Украине. Так соседи сказали. У него машина там, по-моему, была, «Волга» стояла. Мне он не нравился, — цитирует еще одного соседа Пятый канал.

До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка. По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.

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