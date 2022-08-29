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Американский эксперт назвал пять признаков неминуемого краха США

Елена Самойлова
В мире
Американский эксперт назвал пять признаков неминуемого краха США
Фото: shutterstock

США сами себя уничтожают изнутри, о скором крахе Америки свидетельствуют пять признаков. Такое мнение высказал обозреватель Дон Федер в статье для The Washington Times.

— Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю. Соединенные Штаты Америки превратились в славную республику США, и это нас убивает, — считает автор.

Федер перечислил признаки неминуемого разложения Штатов, среди которых политика открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, высмеивающие американские ценности элиты, «поддержка варваров под боком» и демографические проблемы, в частности — спад рождаемости, коэффициент которой упал до самого низкого в истории наблюдений уровня. Сейчас на одну гражданку США детородного возраста приходится 1,78 ребенка, в то время как для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.

Публицист обратил внимание и на другие проблемы, захлестнувшие Америку, — массовое мародерство и распространение наркотиков. По его словам, экспорт фентанила из Китая стал основной причиной смертности американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Федер заявил, что Китай опасен еще и тем, что его компании могут покупать американские сельхозугодья.

Обозреватель назвал рост числа бездомных наиболее ярким признаком упадка государства. Многие из них имеют заболевания психики или наркозависимы, они промышляют грабежом и представляют серьезную угрозу для обычных жителей, подчеркнул автор статьи.

Современные американские ценности Федер считает абсурдными. Кроме того, он обвинил сограждан в беспечности и пренебрежении собственной цивилизацией, на создание которой ушли столетия, передает РИА Новости.

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео ранее заявил, что в США есть большой риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года.

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