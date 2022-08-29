В Киеве заявили о необходимости вступления Украины в НАТО

Фото: depositphotos

Потенциальное решение НАТО о плане действий по членству (ПДЧ) для Украины более не имеет такого значения, как это было ранее. Теперь Киеву нужно только членство в альянсе. Такое заявление в понедельник, 28 августа, сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что выполнили требование нашей конституции. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года, — сказала она.

По словам Стефанишиной, анализ соответствия сектора безопасности, обороны и других украинских структур стандартам альянса показал, что страна практически уже внедрила большое количество практик НАТО. Политик подчеркнула, что Украину интересует только членство, передает ТАСС.

22 августа сообщалось, что Европейский союз и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии. Такое мнение высказал обозреватель CNN Люк МакГи. По его словам, в данный момент лидеры стран Евросоюза больше всего обеспокоены наступающей зимой, которую, вероятно, придется пережить без российского газа.