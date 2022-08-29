Автобусы задерживаются из-за пожара в центре Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, набережная Академика Туполева Карта всех событий

С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.