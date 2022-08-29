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Автобусы задерживаются из-за пожара в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Автобусы задерживаются из-за пожара в центре Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, набережная Академика Туполева Карта всех событий

В связи с пожаром в центре Москвы задерживаются автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 29 августа.

— На пересечении Елизаветинского переулка и набережной Академика Туполева из-за пожара задерживаются автобусы О24, — говорится в сообщении.

Кроме того, движение перекрыто и для автомобилей. Горожан призвали быть внимательными, слушать объявления и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

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