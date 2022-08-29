Автобусы задерживаются из-за пожара в центре Москвы

В связи с пожаром в центре Москвы задерживаются автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 29 августа.
— На пересечении Елизаветинского переулка и набережной Академика Туполева из-за пожара задерживаются автобусы О24, — говорится в сообщении.
Кроме того, движение перекрыто и для автомобилей. Горожан призвали быть внимательными, слушать объявления и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
До этого стало известно, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.
С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.