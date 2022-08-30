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Yeni Safak: Компании США хотят торговать с Россией через Турцию в обход санкций

Георгий Соланович
В мире
Yeni Safak: Компании США хотят торговать с Россией через Турцию в обход санкций
Фото: Unsplash

Американские компании, ушедшие из России из-за спецоперации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию. Об этом сообщило издание Yeni Safak со ссылкой на источники в бизнес-кругах.

— Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний, — отмечается в материале.

В Yeni Safak добавили, что сейчас американские корпорации, торгующие с РФ, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай в том числе через дочерние компании. Речь идет о покупке сырья, зерна, железа, стали и удобрений.

Помимо этого, в издании напомнили, что еще в марте текущего года вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант посетил Турцию, где провел встречу как с политиками, так и с бизнесменами. Тогда Бриллиант заявил, что около пяти тысяч американских компаний, готовившихся к выходу из РФ, «указали в качестве своего адреса Турцию», передает РИА Новости.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для Запада сотрудничество России и Турции.

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