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Правительство утвердило календарь выходных дней на 2023 год

Анастасия Колоскова
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2023 год
Фото: Pixabay

Определены рабочие, выходные и праздничные дни в 2023 году. Соответствующий календарь подготовило правительство России.

Так, в следующем году 1 и 8 января приходятся на воскресенье. В связи с тем что это нерабочие праздничные дни, они переносятся на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 9 января 2023 года.

Кроме того, выходными объявлены дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября, говорится в сообщении правительства.

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2023 год Фото: Правительство РФ

До этого PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров рассказал «Вечерней Москве», что уменьшение количества дней в новогодние праздники в 2023 году никак не повлияет на зарплаты россиян ни в меньшую, ни в большую сторону. Он призвал россиян не переживать по этому поводу. Эксперт отметил, что граждане, которые работают посменно, также не получат дополнительных выплат.

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