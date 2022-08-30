Международный эксперт пояснил, сможет ли Иран выйти на рынок со всем запасом нефти

Фото: Depositphotos

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, как изменится ситуация на рынке нефти, если Ирану удастся обойти санкции.

Эксперт пояснил: для того, чтобы начать поставки, Ирану необходимо соглашение с США, которое также затрагивает ядерную программу. Переговоры со Штатами идут с весны 2022 года.

Демидов отметил, что, если Ирану все же удастся выйти на рынок со своими запасами нефти, это не обрушит цены на черное золото.

— Иран не выйдет со всем объемом нефти на рынок, так как он член ОПЕК и есть регламент, позволяющий каждому члену поставлять на внешний рынок определенное количество нефти. В любом случае данное событие приведет к корректировке цены на нефть, но не обрушению, так как в этом не заинтересован основной игрок — Королевство Саудовская Аравия, — отметил он в комментарии ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран готов поставить на мировой рынок 93 миллиона баррелей нефти. Такой запас черного золота накопила страна, находящаяся под жесткими продолжительными санкциями, передает Nation news.

До этого доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов рассказал, могут ли страны обойтись без нефти и газа.