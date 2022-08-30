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«Подстригу лаванду и домой»: Лолита сообщила об отъезде из России

Анастасия Колоскова
Общество
«Подстригу лаванду и домой»: Лолита сообщила об отъезде из России
Фото: YouTube / Galich Ida

Популярная российская певица Лолита Милявская планирует провести отпуск в Болгарии. Об этом она сообщила в соцсетях.

— Последние десять дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу! — написала артистка в своем Telegram-канале.

Лолита записала видеообращение к подписчикам из турецкого аэропорта. Она поделилась опасениями пропустить свой рейс, а также выразила надежду на то, что в скором времени встретится с семьей.

В мае певица призналась, что ее близкие родственники, мать и дочь, в настоящее время находятся за пределами страны. Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Известно, что Лолита купила там недвижимость 14 лет назад.

По словам певицы, она достаточно часто видится с семьей и чувствует себя хорошо, если им хорошо.

Также Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.

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