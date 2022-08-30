В России выявили 37 067 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 37 067 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 94 летальных исхода от коронавируса. При этом 4673 пациента с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 36 729 человек, отмечается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. При «омикроне» не возникает случаев мультивоспалительного синдрома, ранее встречавшихся очень часто.

Накануне бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что проведение термометрии школьников — адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в свою очередь поддержал решение не вводить дополнительные ограничения в школах.