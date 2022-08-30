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Мишустин назначил нового главу Росморречфлота

Георгий Соланович
Общество
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с выходом на пенсию, руководителем назначен его заместитель Захарий Джиоев. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина во вторник, 30 августа.

— Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении.

Джиоев родился в 1977 году в городе Ивантеевке Московской области. Окончил Московский государственный университет и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Работал на различных должностях в коммерческом секторе, после чего в 2011-м пришел в Росморречфлот. В 2019 году Джиоев занял пост замглавы агентства.

До этого Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова главой публично-правовой компании «Роскадастр».

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