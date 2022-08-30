Демограф Ракша предложил выплачивать за третьего ребенка 1,5 миллиона рублей

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Программа маткапитала оказала заметное влияние на рождаемость, но можно повысить ее эффективность, выделив больше денег. Такое заявление сделал независимый демограф Алексей Ракша.

По мнению эксперта, для улучшения демографической ситуации нужно за рождение третьего ребенка выплачивать 1,5 миллиона рублей, а также удвоить расходы на здравоохранение. Кроме того, он отметил, что программа материнского капитала должна быть бессрочной.

— С 2007 года в России родились 2–2,5 миллиона вторых и последующих детей — это эффект от программы материнского капитала. Такие программы должны быть бессрочными, ориентированными на второго и последующих детей, — подчеркнул он в комментарии НСН.

Ранее депутаты предложили увеличить размер материнского капитала за второго ребенка на 240 тысяч рублей — с 693 до 933 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это поможет улучшить демографию в стране, передает издание argumenti.ru.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов.