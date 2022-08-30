Мужчина зарезал собутыльника и выбросил его тело на улицу в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Воскресенск, Белоозёрский Карта всех событий

Мужчина зарезал собутыльника и выбросил тело во дворе многоквартирного дома в подмосковном городе Белоозерском Воскресенского района. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 30 августа.

По ее словам, убийство произошло 25 августа. Компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире жилого дома. В какой-то момент между двумя участниками застолья вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из мужчин несколько раз ударил другого в грудь ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершения преступления злоумышленник запугал двоих очевидцев, сказав, что если они вызовут полицию, то их ждет та же участь.

Затем мужчина попытался избавиться от тела и скрыть следы убийства. Для этого он вынес тело во двор многоквартирного дома и скрылся. Утром прохожие обнаружили фрагменты тела погибшего и вызвали полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 60-летний местный житель, ранее судимый за несколько преступлений, в том числе и имущественного характера.

Другое убийство во время распития спиртного произошло 25 августа на западе Москвы: мужчина до смерти избил собутыльника.